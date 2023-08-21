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Haberler Afyonkarahisar Direksiyon hakimiyetini kaybetti: 6 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybetti: 6 yaralı

MURAT ŞENBAKLAVACI
Direksiyon hakimiyetini kaybetti: 6 yaralı
Afyonkarahisar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kırmızı ışıkta bekleyen bir başka araca çarptığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza, kent merkezi Otogar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ç. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Ardından kırmızı ışıkta bekleyen M.G. yönetimindeki araca çarptı. Kazada her iki araç sürücüsü ile araçta bulunlar yaralandı. Ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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