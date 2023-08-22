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Haberler Afyonkarahisar Dişçi koltuğunda ölümden döndü

Dişçi koltuğunda ölümden döndü

Afyonkarahisar'da, bir kişinin diş tedavisi sırasında implan dişleri yerinden çıkarak nefes borusunu tıkadı. Nefes almakta zorlanan kadın, kaldırıldığı hastanedeki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği başka bir hastanede kurtarıldı.

AA
Dişçi koltuğunda ölümden döndü

Afyonkarahisar'da, bir kişinin diş tedavisi sırasında soluk borusuna kaçan iki implant başarıyla alındı.

Belçika'da yaşayan 56 yaşındaki Demet Kaplan, geldiği Emirdağ ilçesinde diş tedavisi için bir kliniğe gitti.

Operasyon sırasında birbirine yapışık olan 2 implant hastanın dişinden düştü.

Kaplan, yutkununca implantlar soluk borusuna kaçarak burayı tıkadı.

Nefes almakta zorlanan Kaplan, Emirdağ Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar'da başka bir hastaneye sevk edildi.

Kaplan'ın akciğer girişinden implantlar başarıyla çıkarıldı.

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