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Haberler Afyonkarahisar Motosiklet kazasında bir ölü, bir yaralı

Motosiklet kazasında bir ölü, bir yaralı

KAZIM YÖRÜKCE
Motosiklet kazasında bir ölü, bir yaralı
Afyonkarahisar'da iki motosikletin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında Abdurrahman Çetin (64) hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Kaza, Bolvadin ilçesi Harlak Kavşağında meydana geldi. Abdurrahman Çetin, idaresindeki motosiklet kavşakta, İ.K.'nın (29) kullandığı motosikletle çarpıştı. Kazada motosikletlerden yola düşen her iki sürücüde ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Çetin yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybederken diğer sürücü İ.K., ise müdahalenin ardından başka hastaneye sevk edildi.
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