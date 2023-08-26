Motosiklet kazasında bir ölü, bir yaralı

Afyonkarahisar'da iki motosikletin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında Abdurrahman Çetin (64) hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Kaza, Bolvadin ilçesi Harlak Kavşağında meydana geldi. Abdurrahman Çetin, idaresindeki motosiklet kavşakta, İ.K.'nın (29) kullandığı motosikletle çarpıştı. Kazada motosikletlerden yola düşen her iki sürücüde ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Çetin yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybederken diğer sürücü İ.K., ise müdahalenin ardından başka hastaneye sevk edildi.