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Akrabalar arasında çıkan arazi anlaşmazlığında kan aktı

Afyonkarahisar’da arazi nedeniyle akrabalar arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Olayın büyümesiyle av tüfeğiyle ateş açan şahıs 30 yaşındaki akrabasını ağır yaraladı.

İHA
Akrabalar arasında çıkan arazi anlaşmazlığında kan aktı

Afyonkarahisar'da merkeze bağlı Çayırbağ beldesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, beldede de ikamet eden Ş.B., isimli şahıs ile akrabaları arasında sabah saatlerinde arazi anlaşmazlığından sözlü tartışma yaşandı. Tartışma sonrasında akrabalar kendi aralarında anlaştı. Ancak A.B. (30) isimli şahıs daha sonra Ş.B., isimli şahsın evine giderek iddiaya göre, şahısla tekrar tartışıp, hakaret etti.

Bunun üzerine Ş.B., isimli şahıs evindeki av tüfeği ile A.B'nin üzerine ve havaya ateş açtı. Seken saçmalardan A.B., göğüs ve kol bölgesinden yaralandı. Yaralı şahıs çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken, şüpheli S.B., ise Fethibey Beldesi'nde olayda kullandığı ruhsatsız pompalı tüfekle jandarmaya teslim edildi.

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