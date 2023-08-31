TIR’a arkadan çarpan araç hurdaya döndü

Afyonkarahisar'da otomobilin TIR'a arkadan çarptığı feci kazada yaşları 21 ile 17 arasında değişen dört kişi yaralanırken, gençlerden birisinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaza, Çay ilçesi Cumhuriyet köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ü.T. (20), idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Ardından önünde seyreden L.B.'nin (33) kullandığı TIR'a arkadan çarptı. Olay yerine gelen ekipler yaralanan sürücü Ü.T., ile F.S. (21), R.T. (17) ve T.T. (20) yaralandı. Kaza sonrası savcılık soruşturma başlattı.