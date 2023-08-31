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Haberler Afyonkarahisar Trafik magandalarına ceza yağdırdılar

Trafik magandalarına ceza yağdırdılar

MURAT ŞENBAKLAVACI
Trafik magandalarına ceza yağdırdılar
Afyonkarahisar'da, kurdukları düğün konvoyu ile karayolunda adeta terör estiren trafik magandalarını plakalarında tek tek tespit eden polisler, o sürücülere adeta ceza yağdırdı. İçinde gelin arabasının da bulunduğu 7 araç ile düğün konvoyu kuran şahısların karayolunun 3 şeridi birden kapatmaları cep telefonu ile kayıt altına alındı. Ekipler, sürücüler hakkında cezai işlem uyguladı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araç sahipleri tespit edilmiştir. Belirlenen kusurlarından 4 araç sürücüsüne toplamda 9 bin 235 TL tutarında trafik idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi.
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