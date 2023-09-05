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Haberler Afyonkarahisar Babasının cansız bedenini bağ evinde buldu

Babasının cansız bedenini bağ evinde buldu

Afyonkarahisar’da koyun otlatmak için evden çıkan 67 yaşındaki yaşlı adamın cansız bedenini oğlu, bağ evinde buldu. Bölgeye giden ekiplerin yaptığı ön otopside şüpheli bir duruma rastlanılmadığı öğrenildi.

İHA
Babasının cansız bedenini bağ evinde buldu

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Tatarlı beldesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, geceleri koyu otlatan bu yüzdende gündüzleri evine gelen V.E. (67) isimli şahıs dün öğle saatlerinde evine gelmedi. Bunun üzerine durumdan şüphelenen şahsın oğlu E.E. (41) babasının aramak için koyun otlattığı bölgeye gitti. Bir süre babasını arayan E.E., kendilerine ait Karataşlar mevkiindeki bağ evine gittiğinde babası V.E.'yi bahçede yerde hareketsiz yatarken buldu.

E.E., ardından 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri yaptıkları incelemenin ardından V.E.'nin cansız bedeninin morga kaldırdı. Şahsın yapılan ön incelemesinde ise herhangi şüpheli bir duruma rastlanmadığı bildirildi. Olayın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

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