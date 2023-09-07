  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Afyon'da takla atan araçtaki 2 genç yaralandı

Afyon'da takla atan araçtaki 2 genç yaralandı

Afyonkarahisar’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak şarampole girdi. Kaza sonucu hurdaya dönen araçtaki 2 genç yaralandı.

İHA
Afyon’da takla atan araçtaki 2 genç yaralandı

Afyonkarahisar'da kent merkezine bağlı Bayramgazi köyü yakınlarında meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, Y.G. (19) idaresindeki 34 YL 3080 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından takla atıp şarampole girdi. Kazada hurdaya dönen araçta sürücü ve Z.Ç. (16) isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipler tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA