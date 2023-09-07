Afyon’da takla atan araçtaki 2 genç yaralandı

Afyonkarahisar'da kent merkezine bağlı Bayramgazi köyü yakınlarında meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, Y.G. (19) idaresindeki 34 YL 3080 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından takla atıp şarampole girdi. Kazada hurdaya dönen araçta sürücü ve Z.Ç. (16) isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipler tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.