89 yaşındaki eşinin bıçakladığı kadın öldü

AFYONKARAHİSAR'IN Bolvadin ilçesinde bir evde çıkan tartışmada eşi G.A'nın (89) bıçakladığı Sıddıka Aysay (83) hayatını kaybetti. Alzheimer hastası olduğu iddia edilen G.A, gözaltına alındı. Olay, Özburun beldesinde meydana geldi.

Sıddıka Aysay ile eşi G.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmada G.A, eşini bıçakladı. Eve gelen G.A'nın kardeşi Sıddıka Aysay'ın hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Sağlık ekipleri Sıddıka Aysay'ın bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiğini belirledi. Alzheimer hastası olduğu ileri sürülen G.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.