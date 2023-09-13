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Haberler Afyonkarahisar CHP'den Afyon'da da olaylı kongre! 'Dışarı' sloganı atılınca ortalık karıştı; CHP'li vekil bayıldı

CHP'den Afyon'da da olaylı kongre! 'Dışarı' sloganı atılınca ortalık karıştı; CHP'li vekil bayıldı

CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanlığı seçiminde olaylar çıktı. Gerilimin arttığı anlarda "Köksal dışarı" sloganları atıldı ve CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal baygınlık geçirdi. Yardım çağrıları sonucunda Köksal, salondan partililerin yardımıyla çıkarıldı.

YAŞAR KAYA
CHP’den Afyon’da da olaylı kongre! ’Dışarı’ sloganı atılınca ortalık karıştı; CHP’li vekil bayıldı

CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanlığı seçimi sırasında tansiyon yükseldi. CHP'li Milletvekili Burcu Köksal'ın salona girmesiyle gerginlik başladı.

CHP Afyonkarahisar eski İl Başkanı Yalçın Görgöz ve ekibi, CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında "Köksal dışarı" sloganları atıldı.

Burcu Köksal, "Beni partiden kazıyacakmışsınız işte buradayım, kazıyın göreyim" dedi ve bayılarak yere düştü.

Sağlık görevlileri hemen müdahale etti ve gerginliği önlemek için diğer partililer araya girdi.

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