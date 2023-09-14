Yürüteçli katil!

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesi Üsküdar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Sıddıka Aysal (82) isimli kadının akrabaları kontrol için evlerine geldiklerinde onu hareketsiz yerde yatarken buldu. Ekipler tarafından müdahalesi yapılan kadının can verdiği belirlendi. G.A. (89) isimli Alzheimer hastası kocası ise olayla ilgili gözaltına alındı.

AKRABALARI BULDU

Bolvadin'de korkunç bir cinayet yaşandı. 50 yıldan fazla bir süredir evli olan 89 yaşındaki G.A., eşini 25 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Sıddıka Aysal, akrabalarının evine kontrol amacıyla gelmesiyle birlikte bulundu. Cansız bedenini gören akrabaları hemen 112'yi arayarak durumu bildirdi.

BASTONLA GETİRİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaptıkları kontrolde yaşlı kadının bıçaklandığını belirledi. Olay sonrası kadının G.A. isimli kocası ise gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. G.A.'nın adliyeye 4 ayaklı bastonla getirilmesi dikkat çekti.