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Afyon'da korkunç olay! 17 yaşındaki çocuk 14 yaşındaki çocuğu tabancayla vurdu

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 17 yaşındaki S.K. tartıştığı 14 yaşındaki M.C.K.'yı tabancayla vurdu. S.K. jandarma tarafından gözaltına alınırken yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

İHA
Afyon’da korkunç olay! 17 yaşındaki çocuk 14 yaşındaki çocuğu tabancayla vurdu

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Yaylabağı beldesinde meydana geln olayda S.K. (17) isimli şahıs beldede dolaşırken U.T. ve M.C.K. (14) isimli şahısla karşılaştı. Şahıslar arasında ardından bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası uzaklaşan S.K., bir süre sonra babası N.K. ile gençlerin yanına tekrar geldi.

Taraflar arasında tekrar yaşanan tartışmada iddiaya göre, S.K., U.T. ve M.C.K.'nın üzerine tabanca ile ateş açtı. Açılan ateşte 14 yaşındaki M.C.K., elinden vuruldu. Olay sonrası çevredekilerin haber vermesi ile yaralanan şahıs bölgeye gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırılırken, S.K., isimli genç ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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