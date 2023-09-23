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Haberler Afyonkarahisar Kazadan yapmamak için manevra yapan TIR, kavşakta bekleyen araçlara çarptı

Kazadan yapmamak için manevra yapan TIR, kavşakta bekleyen araçlara çarptı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kavşakta otomobile çarpmamak için manevra yapan tır sürücüsü kontrolünü kaybedince bekleyen diğer araçlara çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı, 4 araç hasar gördü.

İHA
Kazadan yapmamak için manevra yapan TIR, kavşakta bekleyen araçlara çarptı

Afyonkarahisar'da saat 13.00 sıralarında sinyalizasyon ışıklarının bulunduğu Yeni Sanayi kavşağında 42 TP 944 plakalı TIR'ın şoförü Mustafa Barak, kavşaktan geçmek isteyen sürücünün otomobiline çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan TIR, kavşağın sağında bekleyen Mehmet Özçelik'in kullandığı 42 K 1442 plakalı traktör ile Akın Güçlü idaresindeki 03 FP 380 plakalı otomobile çarparak durdu.

Traktör ise arkasında bulunan Muzaffer Ay'ın kullandığı 20 UC 991 plakalı otomobile çarptı. Kazada, sürücüler Mehmet Özçelik ile Muzaffer Ay yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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