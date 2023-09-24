Kontrolden çıkan tır devrildi! Tonlarca domates yola savruldu

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Başkonak köyü yakınlarında meydana gelen kazada A.Ş., idaresindeki salçalık domates yüklü tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen araç ardından yol ortasına devrildi. Kazada tırın dorsesinde taşıdığı tonlarca domates ise yol dağıldı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye 112 Acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücü A.Ş.'yi ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Kaza sonrası karayolunda trafik bir süreliğine tek şeritten sağlanırken, tır sürücüsünün Konya'dan aldığı domatesleri salça yapılmak üzere Eskişehir'e götürdüğü belirtildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.