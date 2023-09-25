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Haberler Afyonkarahisar Domates yüklü tır yol ortasına devrildi

Domates yüklü tır yol ortasına devrildi

MURAT ŞENBAKLAVACI
Domates yüklü tır yol ortasına devrildi
Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen domates yüklü TIR yol ortasına devrildi. Yaralanan sürücü A.Ş. hastaneye kaldırdı. Edinilen bilgilere göre, A.Ş. idaresindeki 33RZ110 salçalık domates yüklü TIR sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen araç ardından yol ortasına devrildi. Kazada TIR'ın dorsesinde taşıdığı tonlarca domates ise yol dağıldı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye 112 Acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücü A.Ş.'yi ambulans ile hastaneye kaldırdı.
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