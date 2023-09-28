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Haberler Afyonkarahisar Eşinden ret alınca intihar girişiminde bulundu

Eşinden ret alınca intihar girişiminde bulundu

Afyonkarahisar’da ayrı yaşadığı eşi tarafından görüşme isteği reddedilen bir kişi intihar için tarihi Karahisar Kalesi’ne çıktı. Ekipleri harekete geçiren şahıs, intiharda vazgeçrek rahat nefes aldırdı.

İHA
Eşinden ret alınca intihar girişiminde bulundu

Afyonkarahisar'da meydana gelen olayda, M.S., isimli şahıs bir süredir ayrı yaşadığı karısı A.S., ile görüşmek istedi. Ancak bu talebi reddedilen M.S., ardından karısını cep telefonu üzerinden görüntülü arayarak kaleye çıkıp intihar edeceğini ifade etti. Bunun üzerine A.S., güvenlik güçlerini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil servis ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler M.S.'yi ikna etmek için yerden 226 metre yükseklikteki tarihi Karahisar Kalesi'ne çıkarken, intihardan vazgeçen şahıs ile kale merdivenlerinde karşılaştı. M.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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