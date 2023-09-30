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Afyon'da vatandaşlar kuvvetli yağışa yakalandı

Meteoroloji'nin Afyonkarahisar'da yağış beklendiği tahmininin ardından öğleden sonra sağanak başladı. Kısa sürede etkili olan kuvvetli yağmura yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

İHA
Afyon’da vatandaşlar kuvvetli yağışa yakalandı

Meteoroloji Gene Müdürlüğünün, Afyonkarahisar ve çevresi için sabah saatlerinde yaptığı uyarısı sonrası yağış öğleden sonra başladı. Zaman zaman kuvvetli olan yağış kısa sürede etkisini gösterdi. Yağış özellikle trafiği olumsuz etkilerken, yağmurdan dolayı bir çok noktada uzun araç kuyrukları oluştu. Yağışı hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise korunmak için dükkan tenteleri ile balkon altlarına sığındı. Bazı vatandaşların is meteorolojinin uyarılarını dikkate alarak şemsiyeleri ile sokağa çıktıkları gözlendi.

Yağıştan dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar ise yağmurun bereket olduğunu söyleyerek, uzun bir aradan sonra yağmurun yağmasından dolayı mutlu olduklarını ifade ettiler.

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