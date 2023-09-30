Kalp nakliyle hayata tutundu

Afyonkarahisar'da yapay kalp cihazı ve kalp nakliyle iki kez hayata tutunan 52 yaşındaki Mustafa Tabakoğlu, 9 yıldır organ bağışı çağrısı yapıyor. Fatih Mahallesi'nde yaşayan ve bir işletmede işçi olarak çalışan Tabakoğlu'na 2009 yılında kalp yetmezliği tanısı konuldu. İlaç tedavisiyle 5 yıl zor günler geçiren ve hastalığı iyice ilerleyen Tabakoğlu'na, 2014'te Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapay kalp cihazı takıldı. Yapay kalple 3 ay yaşayan Tabakoğlu, aynı yıl Yalova'da bir inşaattan düşen ve beyin ölümü gerçekleşen işçinin kalbiyle sağlığına kavuştu. Tabakoğlu, "Ülkemizde her bireyin organ bağışına duyarlı olması gerekiyor. Çünkü, öldükten sonra insanların organları toprak altında çürüyüp gidiyor. En azından 'bir organ bir can' diyoruz." ifadesini kullandı.