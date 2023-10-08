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Haberler Afyonkarahisar İki otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı

İki otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı

MURAT ŞENBAKLAVACI
İki otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı
AFYONKARAHİSAR'DA iki otomobili çarpıştığı ve hurdaya dönen otomobillerde 3 kişi yaralandı. Kaza, Çay-Bolvadin karayolu üzeri İstasyon Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B., idaresindeki otomobil İ.D., yönetimindeki otomobile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobiller köprü demirlerine çarparak durabildi. Kazada hurdaya dönen otomobillerin sürücüleri ile İ.D., isimli şahıs yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi
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