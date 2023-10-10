Kadının ‘imdat’ çığlıkları mahalleyi ayağa kaldırdı

Afyonkarahisar'da genç kadın, alkollü şekilde kapısına dayanan eski sevgilisi ile sokak ortasında birbirine girdi.Polis karakoluna 300 metre mesafede yaşanan olayda eski sevgililer birbirlerini darp ederken, kadının 'İmdat, yeter artık' çığlıkları ise mahalleyi ayağa kaldırdı. Olay merkeze bağlı Erenler Mahallesi'nde meydana geldi.Alkollü olduğu öğrenilen şahıs görüşmek için eski sevgilisinin kapısına dayandı. İkilinin apartman içerisinde hakaretlerle başlayan kavgaları sokağa taştı. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, yere düşen şahıslar bir süre arbede yaşadı.