Balta darbeleriyle öldürüldü

Afyonkarahisar'da aralarında husumet bulunan M.C. (24) ile Hakan Dölek cadde üzerinde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine M.C., yanında bulunan balta ile Hakan Dölek'e saldırdı. Hastaneye kaldırılan Dölek, hayatını kaybetti.

DEFALARCA VURDU

Emirdağ ilçesine bağlı İnkılap Mahallesi'nde meydana gelen olayda husumetli iki kişi yolda karşılaştı. Büyüyen tartışma sonucunda M.C. gazete kağıdına sarılı olan baltayla defalarca Hakan Dölek'e saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine çok sayıda darbe alan Hakan Dölek, kanlar içerisinde yere yığıldı.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hakan Dölek sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Dölek tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekiplerince suç aleti balta ile yakalanarak, gözaltına alınan M.C. ise işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Cezaevi'ne gönderildi.