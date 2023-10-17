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Haberler Afyonkarahisar Oto tamircisi yaşamını yitirdi

Oto tamircisi yaşamını yitirdi

MURAT ŞENBAKLAVACI
Oto tamircisi yaşamını yitirdi
Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen ve ardından bir başka otomobile çarpan aracın sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, olayda 2 kişi de yaralandı. Kaza, Paşa Cami Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçip A.B.'nin kullandığı otomobile çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobillerde her iki araç sürücüsü ile M.A. yaralandı. Sürücü U.K. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada ölen U.K.'nin otomobil tamircisi olduğu öğrenildi.
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