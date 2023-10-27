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Haberler Afyonkarahisar Yolcu treni traktöre çarptı 1 kişi hayatını kaybetti

Yolcu treni traktöre çarptı 1 kişi hayatını kaybetti

MURAT ŞENBAKLAVACI
Yolcu treni traktöre çarptı 1 kişi hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte yolcu treninin traktöre çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti. Olay, Dinar ilçesi Kızılı köyündeki hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A. isimli şahıs kullandığı traktör ile kontrollü hemzemin geçitten geçmek isterken iddiaya göre bariyerler bozuk olduğu için yolu kapatmadı. Bu sırada A.A.'nın kullandığı traktöre Afyonkarahisar'dan Denizli'ye giden yolcu treni çarptı. Çarpmanın etkisi ile traktör ikiye bölünürken, tren ise olay yerinden yaklaşık 1 kilometre ileride durabildi. Kazada A.A. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından jandarma tarafından detaylı bir inceleme yaparken, makinistlerin ifadelerinin alınmasının ardından tren Denizli'ye doğru yoluna devam etti.
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