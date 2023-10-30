Afyonkarahisar’da korkutan kaza: 7 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde Tepecik mahallesinde meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre, N.Y., kontrolündeki yolcu otobüsü sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otobüs ardından yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü N.Y., ve otobüste yolculuk yapan H.E., S.L.D., B.Ö., C.B., H.E., İ.Y., yaralandı.

Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.