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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da korkutan kaza: 7 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da korkutan kaza: 7 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü bariyerlere çarparak durabildi. Meydana gelen kaza sonucu 7 kişi hafif şekilde yaralandı.

İHA
Afyonkarahisar’da korkutan kaza: 7 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde Tepecik mahallesinde meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre, N.Y., kontrolündeki yolcu otobüsü sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otobüs ardından yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü N.Y., ve otobüste yolculuk yapan H.E., S.L.D., B.Ö., C.B., H.E., İ.Y., yaralandı.

Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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