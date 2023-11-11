Afyon’da feci kaza! Yük treni traktöre çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Sütlaç köyünde feci bir kaza yaşandı. Edinilen bilgilere göre, İzmir'e doğru gittiği belirtilen yük treni hemzemin geçitte 03 FZ 239 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan traktör ardından devrildi. Kazada devrilen traktörün altında kalan Ü.Ö., isimli şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, R.Ö., isimli şahıs ise yaralandı.

Yaralanan şahıs ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası bölgeye gelen jandarma ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlatırken, yük treni ise makinistin ifadesinin alınmasının ardından yoluna devam etti.