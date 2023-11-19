71 kişiyi dolandıran kadın yakayı ele verdi

AFYONKARAHİSAR'DA bilişim sistemlerini kullanarak 71 adet dolandırıcılık olayına karıştığı ve 15 yıl, 10 ay, 16 gün hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı. Yapılan istihbarat çalışmaları sonrası hakkında 71 adet bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçundan 15 yıl, 10 ay, 16 gün hapis cezası hapis cezası bulunan M.T. (26) isimli kadın Sandıklı ilçesine yakalandı. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T tutuklanarak cezaevine gönderildi.