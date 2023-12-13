Kibele’ye 8 ayda 42 bin ziyaretçi! Özel bölmede cam fanusta sergileniyor

Tarih öncesi dönemlerde bolluğun ve bereketin sembolü, koruyucusu olduğuna inanılan "ana tanrıça" Kibele'nin heykeli, Afyonkarahisar Müzesi'ne ziyaretçi çekiyor. Paleolitik dönemden itibaren Hitit, Frig, Pers, Lidya, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait 49 bin 572 eserin bulunduğu Afyonkarahisar Müzesi'nde, Milli Mücadele yılları da canlandırmalar ve interaktif sistemler aracılığıyla tarihe ilgi duyanlarla buluşturuluyor. Yurt dışından iadesi sağlanan Kibele Heykeli de halihazırda 3 bin 600 eserin sergilendiği müzeye değer katıyor.