Kibele’ye 8 ayda 42 bin ziyaretçi! Özel bölmede cam fanusta sergileniyor

Bölgenin en büyük müzesinin Afyonkarahisar'da olduğuna dikkati çeken Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Bu yıl 18 Nisan'da açılan müzeyi şu ana kadar 42 bin kişi ziyaret etti. Özellikle Kibele'nin heykelinin bu müzede bulunmasının, hem müzeye hem de şehre olan ilgiyi artırdığını düşünüyoruz. Bu anlamda, başta Kibele heykelimiz olmak üzere geçmiş döneme ait pek çok eserimizin yer aldığı Afyonkarahisar Müzesi'ne yerli ve yabancı ziyaretçileri bekliyoruz."