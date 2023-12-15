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Haberler Afyonkarahisar Parkta otururken yanlışlıkla kendini vurdu

Parkta otururken yanlışlıkla kendini vurdu

Afyonkarahisar'da dün meydana gelen olayda elindeki tüfekle parkta oturan şahıs, kazara ateş etti. Ayağına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

İHA
Parkta otururken yanlışlıkla kendini vurdu

Afyonkarahisar'da kent merkezi Kanlıca mahallesi Şehit Murat Uyar caddesindeki parkta ilginç bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ö., isimli şahıs parkta elinde tüfekle oturduğu esnada silah bir anda ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmalar M.Ö.'nün ayağına isabet etti. M.Ö., ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Gece saatlerinde taburcu edilen M.Ö., emniyetteki ifadesinde tüfeğin kazara ateş aldığını belirterek kimseden şikayetçi olmadığını belirtti.

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