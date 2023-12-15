Parkta otururken yanlışlıkla kendini vurdu

Afyonkarahisar'da kent merkezi Kanlıca mahallesi Şehit Murat Uyar caddesindeki parkta ilginç bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ö., isimli şahıs parkta elinde tüfekle oturduğu esnada silah bir anda ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmalar M.Ö.'nün ayağına isabet etti. M.Ö., ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Gece saatlerinde taburcu edilen M.Ö., emniyetteki ifadesinde tüfeğin kazara ateş aldığını belirterek kimseden şikayetçi olmadığını belirtti.