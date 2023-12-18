Otoyolda kanlı infaz

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Haydarlı beldesinde 14 Aralık günü ortadan kaybolan 59 yaşındaki emekli polis memuru ve özel güvenlik şirketi işletmecisi Fahri Akcin'in yakınları Dinar Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Akcin'den haber alamadıklarını ve kayıp olduğunu düşündüklerini söyleyen aile ihbarda bulundu.

GÜVENLİK KAMERASI DETAYI

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri yaptıkları güvenlik kamerası incelemesi ve tanık beyanlarından, Akcin'in son olarak Ö.T. isimli şahısla birlikte Haydarlı beldesine gittiğini ancak Ö.T'nin ilçe merkezine yalnız döndüğünü tespit etti. Akcin'in aracı ise bir ara sokakta kapıları açık ve anahtarı üzerinde terk edilmiş halde bulundu. Güvenlik kameralarında aracı park eden kişinin Ö.T. olduğunu tespit eden polis, Ö.T.'yi saklandığı evde gözaltına aldı.

ALACAK-VERECEK MESELESİ

Sorgusunda cinayeti itiraf eden Ö.T, olayın alacak verecek anlaşmazlığından kaynaklandığını belirterek, Akcin'in kafasının arka kısmına tek el ateş ederek öldürdüğünü ve Akcin'in aracını alıp olay yerinde bırakarak kaçtığını söyledi. Ö.T. ayrıca cinayette kullandığı silahı yol kenarında bilmediği bir yere attığını da dile getirdi. Bunun üzerine ekipler Ö.T.'nin tarif ettiği yerde Akcin'in cansız bedenini bulurken cinayette kullandığı silahı ise bulamadı. Ö.T.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.