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Haberler Afyonkarahisar 28 tonluk yüküyle yoldan çıktı trafik durma noktasına geldi

28 tonluk yüküyle yoldan çıktı trafik durma noktasına geldi

Afyonkarahisar-Ankara karayolunda meydana gelen kazada, 28 ton inşaat demiri taşıyan bir tır refüje kayarak kaza yaptı. Şans eseri ölen veya yaralanan olmazken, kazanın etkisiyle demirler yola savruldu. Dorseden kayan demirler tırın kupasını parçalayarak çevreye saçılırken, karayolunda trafik durma noktasına geldi.

İHA
28 tonluk yüküyle yoldan çıktı trafik durma noktasına geldi

Afyonkarahisar-Ankara karayolunda 28 ton inşaat demiri yüklü tır kayarak refüje girdi. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olayda dorseden kayan demirler tırın kupasını parçalarken, karayolunun bir yönünde trafik durma noktasına geldi.

Kaza, Afyonkarahisar-Ankara karayolunun 45. Kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 06 JTU 26 plakalı inşaat demiri yüklü tır sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kayan tır ardından yol kenarındaki refüje girerek durabildi. Kaza esnasında tırın dorsesinde bulunan yaklaşık ağırlığı 28 tonu bulan inşaat demirleri kayarak tırın kupasını parçaladı.

Kazayı sürücü şans eseri yara almadan atlattı. Olay sonrası bölgeye jandarma ekipleri sevk edilirken, kazadan dolayı karayolunun bir yönünde trafik durma noktasına geldi. Tırın vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından yoldaki trafik normale döndü.

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