Katliamcı damadın şok savunması

AFYONKARAHİSAR'DA, boşanma aşamasında olduğu Havva Nur Taşkın (24) ile eşinin babası, annesi ve anneannesini pompalı tüfekle ateş edip öldüren Mert Muharrem Taşkın'ın (25) ifadesi ortaya çıktı. Taşkın, konuşmaya gittiği evde eşinin ailesinin minibüsünün camlarını yumruklaması üzerine tahrik olduğunu söyledi.

Afyonkarahisar'ın Çayırbağ beldesinde 19 Aralık'ta meydana gelen olayda, Mert Muhammed Taşkın, çocuğunu görmek için gittiği kayınpederinin evinde çıkan tartışmada, boşanma aşamasında olduğu Havva Nur Taşkın ile annesi Cemile Şenol (43), babası Adem Şenol (45) ve anneannesi Emine Tanış'a (66) içerisine domuz kurşunu koyduğu pompalı tüfekle 13 el ateş edip kaçtı.

DURUŞMALARI ERTELENDİ

KISA sürede yakalanan Mert Muhammed Taşkın, ifadesinde "Oğlumu görmek için minibüsle kayınbabamın evine gittim. Eşim oğlumu bana göstermedi ve tartıştık. Görüşmenin ardından minibüse bindim. Aile üyeleri aracının camlarını yumruklaması üzerine tahrike kapıldı. O anlık öfkeyle tüfekle aşağı inerek ateş etmeye başladım" dedi. Öte yandan çiftin devam eden boşanma davası 21 Şubat 2024'e ertelendi.