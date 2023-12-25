Otomobil bariyere çarptı: 1 kişi ağır yaralandı

Afyonkarahisar'da "dur" ihtarına uymayan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Sinanpaşa ilçesinde jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan bir otomobilin sürücüsü kontrol noktasından kaçmaya başladı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine otomobil, Tınaztepe belde mevkisinde bariyerlere çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan otomobilin sürücüsü Rus uyruklu Neynayb Lupachev, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.