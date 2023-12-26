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Haberler Afyonkarahisar Şehidin köyünde teröre ve siyasi uzantılarına tepki: Siz DEM'lenirken biz şehit verdik

Şehidin köyünde teröre ve siyasi uzantılarına tepki: Siz DEM'lenirken biz şehit verdik

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın naaşı, Afyonkarahisar'a getirildi. Günay'ın defnedileceği köyde vatandaşlar tarafından teröre tepki amacıyla bir evin duvarına "Siz DEM'lenirken biz şehit verdik" yazılı pankart asıldı.

İHA

Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen operasyonda şehit düşen Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın defnedileceği köyde vatandaşlar tarafından asılan bir pankart ile teröre ve siyasi uzantılarına tepki gösterildi.

Şehidin köyünde teröre ve siyasi uzantılarına tepki: Siz DEM’lenirken biz şehit verdik

Şehit Günay'ın memleketi Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesi Çalışlar köyündeki baba ocağında acılı bekleyiş sürerken, köy sakinleri bir eve pankart asarak hem acılarını hem de teröre olan tepkilerini dile getirdi.

Şehidin köyünde teröre ve siyasi uzantılarına tepki: Siz DEM’lenirken biz şehit verdik

Birçok ev gibi Türk bayrağının dalgalandığı eve asılan 'Siz DEM'lenirken biz Şehit verdik' yazılı pankartı ile teröre ve siyasi uzantılarına tepki gösterildi.

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