Şehidin köyünde teröre ve siyasi uzantılarına tepki: Siz DEM’lenirken biz şehit verdik

Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen operasyonda şehit düşen Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın defnedileceği köyde vatandaşlar tarafından asılan bir pankart ile teröre ve siyasi uzantılarına tepki gösterildi.
Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen operasyonda şehit düşen Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın defnedileceği köyde vatandaşlar tarafından asılan bir pankart ile teröre ve siyasi uzantılarına tepki gösterildi.
Şehit Günay'ın memleketi Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesi Çalışlar köyündeki baba ocağında acılı bekleyiş sürerken, köy sakinleri bir eve pankart asarak hem acılarını hem de teröre olan tepkilerini dile getirdi.
Birçok ev gibi Türk bayrağının dalgalandığı eve asılan 'Siz DEM'lenirken biz Şehit verdik' yazılı pankartı ile teröre ve siyasi uzantılarına tepki gösterildi.