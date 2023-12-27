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Haberler Afyonkarahisar Kavgada kalbinden bıçakladılar

Kavgada kalbinden bıçakladılar

MURAT ŞENBAKLAVACI
Kavgada kalbinden bıçakladılar
Afyonkarahisar'da gece geç saatlerde yaşanan bıçaklı kavgada kalbinden bıçaklanan 22 yaşındaki Asım Kara, kaldırıldığı hastanede sabaha karşı yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, olay Adnan Menderes Bulvarı'nda önceki gece 03.00 sıralarında meydana geldi. Omuz atma yüzünden iki kişi arasında çıkan kavgada Asım Kara bıçakla kalbinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan Kara, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis başlattığı arama sonucunda olayın şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.
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