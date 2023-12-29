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Haberler Afyonkarahisar Denizli’den getirdiği uyuşturucuyu satamadan yakayı ele verdi

Denizli’den getirdiği uyuşturucuyu satamadan yakayı ele verdi

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Uyuşturucuyu satmak için Denizli’den gelen şüpheli evine gireceği sırada yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
Denizli’den getirdiği uyuşturucuyu satamadan yakayı ele verdi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri M.A., isimli şahsın Denizli'den getirdiği uyuşturucu maddeleri ilçede satacağı yönünde bilgi aldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler takibe aldıkları şahsı evine gireceği esnada durdurdu. Şahsın üst aramasını yapan ekipler 5 gram metamfetamin, 6 adet sentetik hap, uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca ve bıçak ele geçirdi. Olayın ardından gözaltına alınan M.A.'nın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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