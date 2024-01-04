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Haberler Afyonkarahisar Otomobil ile tanker çarpıştı: 10 aylık bebek hayatını kaybetti

Otomobil ile tanker çarpıştı: 10 aylık bebek hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobilin tankere çarptığı kazada 10 aylık bir bebek hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İHA
Otomobil ile tanker çarpıştı: 10 aylık bebek hayatını kaybetti

Kaza, Bolvadin ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Y. (27) idaresindeki 03 AL 462 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak A.A.'nın (61) kullandığı 41 AID 802 plakalı tankerle çarpıştı.

Kazada, sürücü ile otomobildeki Ş.Y. (26) ile 10 aylık H.E.Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırılan yaralılardan 10 aylık bebek yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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