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Afyon'da korkunç olay! Akrabaları ile otururken yan odaya gidip av tüfeği ile kendini vurdu

Afyonkarahisar'da dün korkunç bir olay meydana geldi. 24 yaşındaki genç kadın akrabaları ile otururken yan odaya geçip karnına dayadığı tüfekle kendisini vurdu. Ağır yaralanan kadın yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

İHA
Afyon’da korkunç olay! Akrabaları ile otururken yan odaya gidip av tüfeği ile kendini vurdu

Solmaz'ı kanlar içinde gören aile üyeleri 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadını ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Afyon’da korkunç olay! Akrabaları ile otururken yan odaya gidip av tüfeği ile kendini vurdu

Ancak Solmaz burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. Olay sonrası evde bulunan R.T., A.T. S.A., G.T. ve R.T. adlı şahısların jandarma tarafından ifadeleri alınırken, ekipler genç kadının intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor.
Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi.

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