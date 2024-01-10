Afyon’da korkunç olay! Akrabaları ile otururken yan odaya gidip av tüfeği ile kendini vurdu

Ancak Solmaz burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. Olay sonrası evde bulunan R.T., A.T. S.A., G.T. ve R.T. adlı şahısların jandarma tarafından ifadeleri alınırken, ekipler genç kadının intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi.