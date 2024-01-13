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Haberler Afyonkarahisar Evsizlerden biri ölü diğerinin bilinci kapalı

Evsizlerden biri ölü diğerinin bilinci kapalı

İHSAN KARATAŞ
Evsizlerden biri ölü diğerinin bilinci kapalı
Afyonkarahisar'da evsiz oldukları belirtilen 2 şahıstan biri kaldıkları evde ölü bulunurken diğeri ise bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay, kent merkezi Fakıpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir binada 2 kişinin hareketsiz yattıklarını gören çevre sakinleri durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen ekipler A.S. (54) isimli şahsın öldüğünü Ş.S. (58) isimli şahsın ise bilincinin kapalı olduğunu belirledi. Tedavi altına alınan Ş.S.'nin alkol, kolonya ile ispirtoyu birlikte içtiği ve zehirlendiği belirlendi.
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