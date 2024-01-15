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Haberler Afyonkarahisar 70 hayvan çaldı otel sefasında yakalandı

70 hayvan çaldı otel sefasında yakalandı

RAMAZAN AYDEMİR
70 hayvan çaldı otel sefasında yakalandı
AFYONKARAHİSAR'DA yanında çalıştığı sürü sahibinin 70'e yakın koyun ve koçunu çalarak satan çoban JASAT'ın başarılı takibi sonrası otelde yakalanarak gözaltına alındı. Olay, kent merkezine bağlı Bostanlı köyünde meydana geldi. İhbar üzerine harekete geçen JASAT dedektifleri E.Y'nin Suldandağı ilçesinde bir otelde kaldığını tespit etti. Gözaltına alınan E.Y'nin birçok suçtan aranma kaydı olduğu ortaya çıktı. E.Y sorgusunda hayvanları çaldığını kabul ederek, hayvanları G.A. (34) ve M.Y. (38) isimli şahıslara sattığını itiraf etti. Şahısların ağılına baskın düzenleyen JASAT ekipleri yaptıkları aramada çalınan koyunları buldu.
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