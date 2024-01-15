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Afyonkarahisar'da 2 kaçak göçmen bagajdan çıktı

Afyonkarahisar'a kaçak göçmen geleceği bilgisine ulaşan ekipler, uygulama noktasında durdurduğu aracı aradı. Otomobilin bagajından çıkan 2 kişiyle birlikte toplam 6 göçmen yakalandı. Sürücü ve göçmenler gözaltına alındı.

İHA
Afyonkarahisar’da 2 kaçak göçmen bagajdan çıktı

Afyonkarahisar'a kaçak göçmen geleceği yönünde istihbarat alan ekipler harekete geçti. Ekipler kent girişi Konya Köprülü Kavşak yakınlarında uygulama noktası oluşturarak A.H. isimli şahsın kullandığı 42 ATT 754 plakalı otomobili durdurdu.

Araçtaki kişilerin kimlik sorgulamalarını yapan ekipler otomobilde bulunan biri çocuk 6 kişinin yurda kaçak yollardan giren Suriye uyruklu şahıslar olduğunu ve belgelerinin olmadığını fark etti. Şahısların ikisi aracın bagajında yakalanırken sürücü A.H. ile birlikte yakalanan 6 kişi üst aramalarının ardından gözaltına alındı.

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