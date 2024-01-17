Ölen genç kadın görümce kurbanı

Afyonkarahisar'da birlikte yaşadığı O.T.'nin ailesi ile oturdukları sırada yan odaya giderek av tüfeği ile kendini vurduğu iddia edilen Gaye Solmaz'ın (24) ölümüne ilişkin, eşinin kız kardeşi Atiye Tüysüz tutuklandı. Olay, 10 Ocak'ta Bolvadin ilçesi Özburun beldesi Üsküdar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Gaye Solmaz, evin salonunda herkes otururken, yan odaya geçip, iddiaya göre av tüfeğini karnına dayayarak ateş etti. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı. Başlatılan soruşturma kapsamında Atiye Tüysüz ve 6 aile üyesi gözaltına alındı. Aile üyeleri, odaya girdiklerinde tüfeği Atiye Tüysüz'ün elinde gördüklerini, Solmaz'ın kendisini vurduğunu belirterek yardım istediğini söyledi. 6 şüpheli serbest bırakılırken, Atiye Tüysüz tutuklandı.