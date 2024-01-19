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Haberler Afyonkarahisar Fransa’dan sipariş ettiği esrar kargosunu alamadan yakalandı

Fransa’dan sipariş ettiği esrar kargosunu alamadan yakalandı

Afyonkarahisar’a Fransa’dan 75 gram esrar sipariş eden şahıs, kargoyu alamadan jandarmaya yakalandı. Evi aranan şahıs olayın ardından gözaltına alındı.

İHA
Fransa’dan sipariş ettiği esrar kargosunu alamadan yakalandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, Denizli Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile iletişime geçerek Dişli beldesinde yaşayan S.Z. (37) isimli şahsa teslim edilmek üzere Fransa'dan gönderilen kargoda uyuşturucu olduğu bilgisini verdi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler gelen kargoyu açtıklarında içerisinde 75 gram esrar olduğunu tespit etti. Ardından şahsın evine baskın düzenleyen ekipleri şüpheli S.Z.'yi gözaltına alırken, evde de arama yaptı. Olay sonrası şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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