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Haberler Afyonkarahisar Yolda uçan poşet kazaya neden oldu: 3 kişi yaralandı

Yolda uçan poşet kazaya neden oldu: 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da uçan poşet kazaya neden oldu. Sürücü poşete çarpmamak için manevra yapınca otomobil takla atarak şarampole girdi. Olay sonucu ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.

İHA
Yolda uçan poşet kazaya neden oldu: 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesi girişinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, A.K., idaresindeki otomobil sürüsünün yolda uçan poşete çarpmamak için manevra yapması sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından takla atıp şarampole girdi.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan S.K. ile E.K. (13) ve Z.K. (10) yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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