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Haberler Afyonkarahisar Uluçay: Esnafın talebi benim için emirdir

Uluçay: Esnafın talebi benim için emirdir

MURAT ŞENBAKLAVACI
Uluçay: Esnafın talebi benim için emirdir
AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik çalışmalarına start verdi. Uluçay, bu kapsamda Anbaryolu'nda bulunan esnafları ziyaret ederek, esnafların talep ve beklentilerini dinledi. Ziyarette esnafların yoğun ilgi ve teveccühüyle karşılaşan Uluçay, esnafların kent ekonomisinin kılcal damarları olduğunu vurgulayarak, "Ben de bir esnaf olarak, bütün esnaflarımızın ihtiyaçlarını ve taleplerini bizatihi bilen bir belediye başkan adayıyım. O yüzden onların talepleri benim için emirdir. Afyonkarahisar'da sıkıntım var diyen hangi esnaf varsa belediye olarak sorununu çözmekle mükellef bir belediye başkan adayıyım. O yüzden esnaflarımızı bugün değil, biz her daim ziyaret ediyoruz" şeklinde konuştu.
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