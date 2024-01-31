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Haberler Afyonkarahisar Afyon'da faciadan dönüldü! Kontrolden çıkan otomobil iş yerine daldı

Afyon'da faciadan dönüldü! Kontrolden çıkan otomobil iş yerine daldı

Afyonkarahisar'da gece saatlerinde kontrolden çıkan lüks otomobil bir börekçi dükkanına daldı. Otomobil ve iş yerinde büyük çapta hasar meydana gelirken dükkanın boş olması yaşanabilecek bir facianın önüne geçti.

İHA
Afyon’da faciadan dönüldü! Kontrolden çıkan otomobil iş yerine daldı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan lüks otomobil börekçi dükkanına daldı. Kaza esnasında dükkanın boş olması, yaşanabilecek bir facianın önüne geçti.

Afyon’da faciadan dönüldü! Kontrolden çıkan otomobil iş yerine daldı

Kaza, Sandıklı ilçe merkezi Konak Caddesi üzerinde gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.K. yönetimindeki 34 YOB 95 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kontrolden çıktı.

Afyon’da faciadan dönüldü! Kontrolden çıkan otomobil iş yerine daldı

Araç yol kenarındaki kaldırama çıkıp ardından börekçi dükkanına daldı. Kaza sonrası otomobil ve iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken iş yeri adeta savaş alanına döndü. Kaza sonrası büyük panik yaşanırken dükkanın boş olması yaşanabilecek bir facianın önüne geçti.

Afyon’da faciadan dönüldü! Kontrolden çıkan otomobil iş yerine daldı

Kazanın ardından sürücü S.K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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