Afyon’da faciadan dönüldü! Kontrolden çıkan otomobil iş yerine daldı

Kaza, Sandıklı ilçe merkezi Konak Caddesi üzerinde gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.K. yönetimindeki 34 YOB 95 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kontrolden çıktı.