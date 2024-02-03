İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı

Afyonkarahisar - Konya kara yolu Çobanlar Kavşağında kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.E, idaresindeki işçileri taşıyan minibüs kavşakta henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü M.Ç., yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.

Can pazarının kurulduğu kaza sonrası araç sürücüleri ile servis aracında bulunan 6 kişi olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza sonrası jandarma tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.