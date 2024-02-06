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Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 10 yaralı

Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA
Afyonkarahisar’da zincirleme trafik kazası: 10 yaralı

Kaza, Afyonkarahisar'ın Kütahya karayolu üzerindeki Sadıkbey Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada, 03 ADV 330 plakalı aracın şoförü Ş.İ., ağır yaralandı.

03 VF 953 plakalı araç sürücüsü A.D., yolcu olan Y.D., H.D., H.D., Y.E.Ç., A.E.Ç. ve H.Y. ile 03 AEP 903 plakalı aracın sürücüsü Y.D. ve yolcu M.D. hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Polis ekipleri kaza yerindeki araçlar kaldırana kadar yolun güvenliğini sağlarken zaman zaman yolu çift taraflı trafiğe kapattı.

Öte yandan yaşanan kazağını ise bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı

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