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Haberler Afyonkarahisar Hemzeminden geçen kamyonete tren çarptı

Hemzeminden geçen kamyonete tren çarptı

RAMAZAN AYDEMİR
Hemzeminden geçen kamyonete tren çarptı
Afyonkarahisar Sandıklı ilçesi İstasyon Mahallesi'nde tarla yoluna giden kontrolsüz hemzemin geçitte meydana gelen kazada, makinist İ.A. idaresindeki 72014 sefer sayılı Eskişehir-Denizli seferini yapan yolcu treni, hemzemin geçitten geçeye çalışan M.Ö. yönetimindeki kamyonete çarptı. Kazada trenin çarptığı kamyonet bir süre sürüklenerek hurdaya dönerken, olayda sürücü yaralandı. Yaralı, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılırken, durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi. Kazanın ardından savcılık soruşturma başlattı.
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