Afyonkarahisar’da üniversitelilerden protesto

AFYONKARAHİSAR'DA üniversite öğrencileri ve akademisyenler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. İmaret Camisi önünde buluşan akademisyen ve öğrenciler, ellerinde pankartlar ve dövizlerle İsrail aleyhine sloganlar atarak Zafer Meydanı'na yürüdü. AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşanan soykırıma karşı seslerini daha güçlü şekilde yükseltmek, demokratik tepkilerini ortaya koymak ve millet olarak tarihi misyona bağlılıklarını ifade etmek için toplandıklarını söyledi.