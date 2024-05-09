  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da üniversitelilerden protesto

Afyonkarahisar'da üniversitelilerden protesto

HABER MERKEZİ
Afyonkarahisar’da üniversitelilerden protesto
AFYONKARAHİSAR'DA üniversite öğrencileri ve akademisyenler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. İmaret Camisi önünde buluşan akademisyen ve öğrenciler, ellerinde pankartlar ve dövizlerle İsrail aleyhine sloganlar atarak Zafer Meydanı'na yürüdü. AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşanan soykırıma karşı seslerini daha güçlü şekilde yükseltmek, demokratik tepkilerini ortaya koymak ve millet olarak tarihi misyona bağlılıklarını ifade etmek için toplandıklarını söyledi.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA