  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Otomobil ve kamyonları dadanan hırsızlar yakalandı

Otomobil ve kamyonları dadanan hırsızlar yakalandı

Afyonkarahisar’da otomobil ve kamyonlara girerek teyp, hoparlör ve takograf çalan 2 şahsın kimliği ekiplerin yaptığı çalışmayla belirlendi. Takip altına alınan şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
Otomobil ve kamyonları dadanan hırsızlar yakalandı

Afyonkarahisar'ın kent merkezinde araçlardan hırsızlık olaylarının artması üzerine polis tarafından inceleme başlatıldı. Ekipler yaptıkları incelemede farklı tarihlerde günü M.E. isimli şahsın aracının içerisinden oto teybi ve bass ses sisteminin çalınması, S.S. isimli şahsın aracının içerisinden 2 adet hoparlör ve 1 adet oto teybinin çalınması, R.K. isimli şahsın kamyonunun içerisinden 1 adet takografın çalınması, Ö.B. isimli şahsın aracının içerisinden 1 adet teyp ve 4 adet hoparlörün çalındığı belirlendi.

Ardından ekipler yaptıkları çalışmada olayı M.Ö. ile çocuk yaştaki O.D.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Şahıslar sonrasında polis tarafından yapılan operasyonla çaldıkları malzemeler ile birlikte yakalandı. Çalınan malzemeler sahiplerini teslim edilirken, ardından mahkeme sevk edilen şüphelilerden M.Ö., tutuklanırken, O.D., ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA